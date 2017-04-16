В Петербурге проходит спецоперация с МЧС и пожарными

В Калининском районе Петербурга прошла настоящая спецоперация: в окне дома №21 по проспекту Культуры в приоткрытом окне застрял кот. Как отмечают пользователи в социальных сетях, на место происшествия прибыли спасатели и пожарные с автолестницей. Животное находится в проеме окна третьего этажа, потому без специального оборудования спасателям справиться было затруднительно.