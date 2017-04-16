В Петербурге проходит спецоперация с МЧС и пожарными

В Калининском районе Петербурга прошла настоящая спецоперация: в окне дома №21 по проспекту Культуры в приоткрытом окне застрял кот. Как отмечают пользователи в социальных сетях, на место происшествия прибыли спасатели и пожарные с автолестницей. Животное находится в проеме окна третьего этажа, потому без специального оборудования спасателям справиться было затруднительно.

Не ясно, как животное попало в такую неловкую ситуация, однако позже один из сотрудников МЧС написал в социальных сетях, что операция прошла успешно и животное удалось вытащить.

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  • Автор: sobaka
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