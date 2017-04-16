В Петербурге установили новогоднюю елку. В апреле

Неизвестные установили рядом с торговым центром «Мега Дыбенко» новогоднюю елку накануне Пасхи, 15 апреля. Руководство торгового центра утверждает, что это не запланированная акция. Снимки с символом Нового года разместили у себя в аккаунтах пользователи торгового центра.

Добавим, что в последние несколько дней в городе установилась отрицательная температура и постоянно идет снег. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе к 14 апреля выпало 6-9 см снега. По прогнозам синоптика, метель больше не вернется в город – снегопады продолжатся, но они будут кратковременными.

Добавим, что фонтаны в Петергофе включили, несмотря на снегопад – струи из разорванной пасти льва била прямо в метель. Последний раз такое было 17 лет назад. Мы собрали снимки и видео редчайшего петербургского явления в Instagram тут.

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