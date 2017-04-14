Центробанк рассказал об инфляции с помощью песен

Нашлись среди подписчиков и те, кто решил ответить в той же манере, составив плейлист из четырех песен: три из них с названием «Не обещай» Аллы Пугачевой, группы «Черный обелиск» и «Ника» и последняя – «Не надо» от Земфиры.

Напомним, снижение инфляции до 4% аналитики ожидают в третьем квартале текущего года.

По материалам «Фонтанки.ру»