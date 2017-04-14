Центробанк рассказал об инфляции с помощью песен

Банк России пожелал подписчикам своего аккаунта в Twitter низких инфляционных ожиданий, сопроводив пост картинкой с надписью «4%» и ссылкой на сервис «Яндекс.Музыка».

Интригующий пост появился в официальном аккаунте Центробанка 13 апреля. Финансисты пожелали подписчикам «хорошего вечера» и «низких инфляционных ожиданий», добавив к тексту ссылку на «Яндекс.Музыка». «Она точно будет маленькая, я знаю!» – сложились в предложение названия песен из плейлиста. Чтобы выразить эту мысль, в список вошли песни групп "Би-2" «Она», «Точно» в исполнении Клавдии Шульженко, «Будет» от Valery Rousseau и Cream Soda, «Маленькая» группы "Ска'n'ворд" и «Я знаю!» от исполнительницы Елки.

Нашлись среди подписчиков и те, кто решил ответить в той же манере, составив плейлист из четырех песен: три из них с названием «Не обещай» Аллы Пугачевой, группы «Черный обелиск» и «Ника» и последняя – «Не надо» от Земфиры.

Напомним, снижение инфляции до 4% аналитики ожидают в третьем квартале текущего года.

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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