Владимир Путин рассказал, сколько он заработал в 2016 году

Президент РФ Владимир Путин отчитался о доходах за 2016 год. Согласно декларации на сайте Кремля, российский лидер в прошлом году получил 8 млн 858 тысяч 432 рублей.

Доход Путина по сравнению с 2015 годом снизился на одну среднемесячную зарплату в регионах — 33 тысячи рублей. В месяц Владимир Владимирович получал 738 тысяч рублей против 741 тысячи в позапрошлом году.

Недвижимость Путина осталась прежней: участок на 1,5 тысячи кв. м, квартиры размером 153,7 и 77 метров, а также 18-метровый гараж. Автопарк также не изменился: раритетная "Волга" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

Также о доходах за 2016 год отчитался Дмитрий Медведев — согласно документам, премьер заработал 8,5 млн рублей, что на 181 тысяч рублей меньше по сравнению с 2015 годом. Из имущества: два автомобиля ГАЗ-20 и ГАЗ-21, квартира площадью 367,8 кв. м. Кроме того, на правах аренды Медведев распоряжается участком площадью 4,7 тысяч кв. м.