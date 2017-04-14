Юлию Самойлову готовятся отправить на «Евровидение» в 2018 году

Певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», — рассказал Эрнст.

Добавим, что ранее Первый канал отказался транслировать конкурс «Евровидение»-2017 из-за того, что украинские власти запретили певице Юлии Самойловой въезд в страну. Об этом было объявлено в вечернем выпуске новостей.

Ведущий отметил, что Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, в котором сообщалось о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой.

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