Теракт в петербургском метро: что известно на данный момент

Кого задержали по делу о теракте

В четверг, 5 апреля, рано утром в жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прошла спецоперация: полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. В ходе обысков у предполагаемых сообщников террориста-смертника были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следственный комитет отмечает, что шестеро подозреваемых базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Их удалось отследить, изучив звонки Джалилова, которые он сделал незадолго до взрыва, и его электронную почту.

«Фонтанка.ру» приводит их имена: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. Невский районный суд арестовал их до 2 июня.

Кроме того, под стражу поместили двух предполагаемых сообщников Джалилова в Москве.