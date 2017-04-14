Террорист-смертник 3 апреля взорвался в вагоне петербургского метро. Число жертв трагедии увеличилось до 15 человек, более ста пострадали. Мы собрали все известные на данный момент факты в одном материале.
Теракт в петербургском метро: что известно на данный момент
Число жертв
Число погибших в результате теракта возросло до 15 человек: в клинике Военно-медицинской академии 12 апреля скончался Сергей Постов – врачи девять дней боролись за его жизнь, но 40-летний пациент умер, не приходя в сознание. 13 других жертв теракта уже похоронили. Только тело Акбаржона Джалилова родственникам еще не выдали – останки смертника изучают эксперты.
Четверо пострадавших в результате взрыва самодельной бомбы находятся в тяжелом состоянии. Всего после теракта за помощью врачей обратились 102 человека.
Версия следствия: в Петербурге готовилось три взрыва
СМИ 7 апреля сообщили о том, что в Петербурге готовилось три взрыва. Предполагается, что помимо Джалилова в терактах готовились участвовать еще два смертника. Более того – один из террористов, вероятно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам трагедии.
Следствие полагает, что Джалилов – единственный член группировки с российским паспортом – должен был занести два взрывных устройства в метро. При том второе предназначалось подельнику, который по какой-то причине не прибыл на встречу. Тогда Джалилов избавился от лишней бомбы на «Площади Восстания», а со второй в рюкзаке сел в поезд, где вскоре и совершил самоподрыв.
Петербургские журналисты выступили с критикой этой версии, заметив нелогичное поведение Джалилова, нестыковки в таймингах и следы обработки графическим редактором на кадрах из метро.
Кого задержали по делу о теракте
В четверг, 5 апреля, рано утром в жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прошла спецоперация: полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. В ходе обысков у предполагаемых сообщников террориста-смертника были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
Следственный комитет отмечает, что шестеро подозреваемых базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Их удалось отследить, изучив звонки Джалилова, которые он сделал незадолго до взрыва, и его электронную почту.
«Фонтанка.ру» приводит их имена: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. Невский районный суд арестовал их до 2 июня.
Кроме того, под стражу поместили двух предполагаемых сообщников Джалилова в Москве.
Реакция властей
Теракт в метро произошел в момент приезда в Петербург президента Владимира Путина, который находился на форуме ОНФ. Уже ночью в понедельник, спустя 8 часов после взрыва, глава государства приехал на место происшествия, где молча возложил цветы. Губернатор объявил трехдневный траур по погибшим, а их родственникам выделят по 1 млн рублей из городского бюджета и еще по 2,025 млн рублей из средств ГУП "Петербургский метрополитен". Пострадавшие, в зависимости от степени тяжести травм, из федерального бюджета могут получить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, из городского бюджета от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, от метрополитена до 2 млн рублей.
В четверг, 6 апреля, на площади у станции "Технологический институт" прошел траурный митинг памяти. Правда, в СМИ и социальных сетях сообщалось, что многих участников отправили туда по разнарядке. В официальном заявлении Смольного говорилось, что в мероприятии участвовало более 30 тыс. петербуржцев, однако журналисты, бывшие в тот день на акции, уверены, что людей было гораздо меньше — около 10 тыс. человек.
К награде представлен машинист поезда Александр Каверин, дежурная по "Технологическому институту" Нина Шмелева и дежурный с "Площади Восстания" Альберт Сибирский.
Выступление Ксении Собчак
Ксения Собчак записала видео-обращение к президенту России Владимиру Путину в связи с терактом. Телеведущая и журналист подчеркнула, что эта трагедия чуть не коснулась ее семью — тетя телеведущей проехала именно на этой станции за несколько минут до взрыва. Ксения отметила, что теракт в Петербурге стал показательным, телеведущая назвала это «покушением на многолетнее президентство Владимира Путина». В конце своей речи Ксения Анатольевна призвала президента переключить внимание спецслужб, занятых, по ее мнению, борьбой с оппозицией, на борьбу с терроризмом.
Проверки метро
В метро Петербурга после тотальной прокурорской проверки включили металлодетекторы. Кроме того, из-за того, что террорист беспрепятственно вошел в подземку с бомбой в рюкзаке, прокуратура направила в СК материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».
А полицейские после теракта стали в 300 раз чаще выезжать на проверку бесхозных предметов: 2-3 раза в месяц против 20 раз в день.
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