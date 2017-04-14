Организаторы акции «Домой»: «В Петербурге формируется гражданское общество»

Как появилась акция «Домой»?

Ксения: Когда мы с моей коллегой-волонтером Сашей узнали про теракт, сразу стали думать, что можем сделать. Появились новости о том, что закрывается метрополитен и возникает транспортный коллапс, потому что администрация города вовремя не решила проблемы с альтернативной транспортировкой людей. Все очень боялись, что таксисты взвинтят цены, и мы решили, что было бы круто соединить водителей, которые и так едут по своим делам, и попутчиков, которые могут к ним присоединиться.

Сделали таблицу в Google, затем сайт. Параллельно геймеры, которые играют в Ingress, создали чат в Telegram, где они предложили всем желающим писать с хэштегами #везу и #еду объявления. Мы быстро узнали друг о друге, объединились, выстроили работу и распределили задачи. Саша сделала прекрасный сайт, через который тоже можно было оставить объявление. Тысячи людей пришли в чат, сотни воспользовались сайтом. Мы стали сами помогать людям вбивать данные, удалять неактуальные объявления. В какой-то момент в чате было около пяти тысяч человек, а посетителей было намного больше, особенно, во второй день, 4 апреля, когда об идее написали в Telegram-канале городского метрополитена. Мы справлялись, но это было тяжело. Чат до сих пор существует, и петербуржцы продолжают писать объявления и подвозить друг друга.

Но не все обрадовались нашей идее: у нас возник конфликт с руководством фонда «Городские проекты», в котором мы работали, – с Максимом Кацем и Ильей Варламовым.

Саша: Мы попросили их сделать репост, но они нам отказали, сказав, что это, мягко говоря, плохая затея. Что она будет иметь нулевой или отрицательный эффект. Говорили, что общественная организация не должна вмешиваться, это задача властей.

Ксюша: Мы, в свою очередь, сочли, что власти не справляются, и надеяться только на них не рационально.

Саша: Транспортная система в Петербурге и в обычное время работает не слажено, что и говорить о ЧП. Власти города мало того, что не смогли справиться с этой ситуацией, они её усугубили. Например, бесплатный проезд — это хорошо, но они выгнали на дороги много дополнительных автобусов и не выделили под них отдельные полосы, в результате город встал в пробку.

Более того, очень важно понимать, как в такие моменты работает человеческая психика: даже когда заработало метро, станции были пустые. Большинству людей было страшно спускаться в подземку. Поэтому, даже если акция «Домой» не очень положительно сказалась на трафике города, она помогла преодолеть панику. Люди очень много писали в социальных сетях о том, что Петербург объединился, «как хорошо быть петербуржцем». При этом процент водителей, которые делали несколько ходок, был очень маленьким, большинство просто подхватывали людей по дороге по своим делам.

Ксения: Ни Варламов, ни Кац не поддержали нашу компанию, более того, они начали нас критиковать. Их аргументы были, во-первых, несправедливы с точки зрения нагрузки на трафик, а во-вторых, бесчеловечны и не учитывали психологический эффект от акции. Компания запустила и другие добрые процессы внутри города: в кафе угощали бесплатным чаем, на заправках начали бесплатно заливать бензин. И я очень эмоционально раскритиковала их в ответ. Причем, в личных чатах. Это послужило причиной моего увольнения: по их мнению, публичная критика в адрес руководства фонда недопустима.

Саша: Важно понимать, когда в людях посеян страх, критерий эффективности уходит на второй план. То есть пусть лучше человек будет добираться в пробке два часа, чем пытаться воспользоваться общественным транспортом и еще неделю плохо себя чувствовать.

Ксения: В основном компанию приветствовали, я насчитала всего семь человек, которые выступили с критикой. А десятки тысяч человек нас поддержали, причем среди них были и транспортные специалисты.

Саша: Ни автомобилисты, ни создатели «Домой» не виноваты в том, что город оказался не готов к чрезвычайной ситуации и не смог убедить людей в том, что транспорт безопасен, для этого не было предпринято ничего. То, что мы сделали, из худшего было лучшим.

Собственно, за несколько дней до этого трагического события у нас был релиз нового проекта, который называется «Вернем трамвай на Литейный». Мы утверждаем, что город совершает большую ошибку, направляя все деньги в строительство новых станций метрополитена, потому что трамвай стоит в 20 раз дешевле, а провозит всего в 3 раза меньше людей. Проходит несколько дней, случается эта трагедия, и мы видим наглядный пример, к чему привела эта ошибка. В метро одна станция закрывается и город встает, так как на поверхности ничего нет, а люди привыкли передвигаться только на метро. Всегда должна быть альтернатива.