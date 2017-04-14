Главный синоптик рассказал, сколько снега выпало в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе к 14 апреля выпало 6-9 см снега. И отметил, что это допустимое значение.

«У нас неоднократно в период с 15 по 20 апреля выпадало и 15, и 20 сантиметров снега. Подобное бывало довольно часто», – отметил Колесов.

По прогнозам синоптика, метель больше не вернется в город – снегопады продолжатся, но они будут кратковременными.

Сегодня, 14 апреля, вечером также прогнозируют снег, а температура опустится до -5 градусов. В субботу также снег, до -5 градусов ниже нуля. В воскресенье малооблачно, до -9.

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