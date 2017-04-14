Петергофские фонтаны включили, несмотря на снегопад – струи из разорванной пасти льва била прямо в метель. Последний раз такое было 17 лет назад. Мы собрали снимки и видео редчайшего петербургского явления в Instagram.
В Петергофе протестировали фонтаны во время снегопада
Сегодня в Петергофе можно было наблюдать редкое явление - снегопад и работающие фонтаны! Такого не видели 17 лет! Загляните в @peterhof.live и насладитесь моментом) . . . . #пушкин#петергоф#гатчина#выборг#instarussia#russia_ww#ig_russia#ok_hdr#tv_hdr#kings_hdr#picturetokeep_hdr#gallery_of_all#ig_worldclub#kings_shots#picture_to_keep#instarussia#photorussia#фотодляроссии#gf_russia#loves_russia#loves_united_russia#mskpit#be_one_world#kings_meteo#citybestpics#earthfocus#travellingthroughtheworld#kings_villages#инстаграмнедели
Ура! Завтра я уже, надеюсь, буду в Амстердаме! 😁🌷🌷🌷А пока... Знаете, сегодня я наблюдала то, что ещё ни разу в жизни не видела, а именно работающие фонтаны в снегу. Да, может быть, погода сегодня не располагала к прогулкам, но я таки смогла вырваться в обед и посмотреть на эту красоту! 😍 #day #спб #санктпетербург #питер #russian #весна #spring #апрель #april #петергоф #peterhof #природа #nature #mylife #myday #мойдень #ялюблюсвоюработу #работа #работатакаяработа #work #working #job #снег #white #snow #snowday
Известно, что фонтаны Петергофа вновь начнут работать 24 апреля – сначала их запустят в тестовом режиме. А полноценное открытие пройдет спустя пару дней – 29 апреля, сообщается на сайте ГМЗ.
Ежегодная торжественная церемония открытия летнего сезона с шоу фонтанов состоится 20 мая. Струи воды будут бить в такт ритмам классической музыки, на Большом каскаде устроят костюмированное представление, а по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен. Завершат праздник фейерверк и пиротехническое шоу.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.