Известно, что фонтаны Петергофа вновь начнут работать 24 апреля – сначала их запустят в тестовом режиме. А полноценное открытие пройдет спустя пару дней – 29 апреля, сообщается на сайте ГМЗ.

Ежегодная торжественная церемония открытия летнего сезона с шоу фонтанов состоится 20 мая. Струи воды будут бить в такт ритмам классической музыки, на Большом каскаде устроят костюмированное представление, а по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен. Завершат праздник фейерверк и пиротехническое шоу.