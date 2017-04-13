Первый канал отказался показывать «Евровидение»-2017

Первый канал отказался транслировать конкурс «Евровидение»-2017 из-за того, что украинские власти запретили певице Юлии Самойловой въезд в страну. Об этом было объявлено в вечернем выпуске новостей.

Ведущий отметил, что Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, в котором сообщалось о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой.

ЕВС предлагает заменить Самойлову на другого участника или организовать удаленное выступление.

Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым. И заявляет, что причина отказ украинской стороны кроется в попытке политизировать конкурс.

Ранее служба безопасности Украины приняла решение запретить российской участнице «Евровидения-2017» въезд в страну. В СБУ уточнили, что Юлия Самойлова нарушила законодательство Украины. Дело в том, что певица в 2015 году выступала в Крыму, прилетев из Москвы.А украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым только с территории их страны.