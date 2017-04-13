Оперной труппой Михайловского театра будет руководить Паата Бурчуладзе

На следующей неделе музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников представит нового руководителя оперной труппы. Им станет известный грузинский оперный певец, народный артист Грузинской ССР Паата Бурчуладзе.

Ранее эту должность в театре занимали народная артистка СССР Елена Образцова и Нил Шикофф. К своим новым обязанностям Паата Бурчуладзе приступает с 1 июля.

Знаменитый бас, в Грузии он был известен еще и как политик. В мае 2016 года он создал свою партию «Государство для народа», однако после неудачи на парламентских выборах объявил, что больше политикой заниматься не будет.

Паата Бурчуладзе обучался музыке в Тбилисской консерватории, стажировался в Одесской консерватории и в школе театра «Ла Скала». В 1982 году стал лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Является послом доброй воли ООН.

По материалам «Фонтанки.ру»