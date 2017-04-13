Фоторепортаж: апрельский снегопад в Петербурге

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня с утра пошел небольшой снег, который уже днем превратится в полноценный снегопад и продлится до утра пятницы, температура будет колебаться от +2 до +4 градусов.

Кроме того, на город надвигается штормовой ветер – днем 13 апреля его порывы достигнут 12-15 м/с, предупреждает городское управление МЧС.

В пятницу, 14 апреля, вечером также прогнозируют снег, а температура опустится до -5 градусов.

В субботу также снег, до -5 градусов ниже нуля. В воскресенье малооблачно, до -9.