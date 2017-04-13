Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в конкурс Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» включили в основную конкурсную программу юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.

Известно, что в конкурс киносмотра вошел и новый фильм режиссера Сергея Лозницы. А также работы Софии Копполы, Тодда Хейнса, Михаэля Ханеке, Клода Ланцманна, Киоши Куросавы и других мэтров.

Фильм «Нелюбовь» — это история супружеской пары, которая готовится развестись. Их 12-летний сын, однажды увидев одну из гадких ссор, бесследно исчезает. Сам режиссер анонсировал фильм как очень печальный и пронзительный. И иронически добавил, что зрителям «придется пролить слезы».

Новая лента Звягинцева была снята без государственного финансирования. Это российско-французский проект: с нашей стороны участвует Non-Stop Production, от Франции — кинокомпания Why Not Productions.

Напомним, что режиссер Андрей Звягинцев известен по фильмам «Елена» (2011) и «Левиафан» (2014), который завоевал награду «Золотой глобус», приз за лучший сценарий на Каннском фестивале, а также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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