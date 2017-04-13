Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в конкурс Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» включили в основную конкурсную программу юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.

Известно, что в конкурс киносмотра вошел и новый фильм режиссера Сергея Лозницы. А также работы Софии Копполы, Тодда Хейнса, Михаэля Ханеке, Клода Ланцманна, Киоши Куросавы и других мэтров. 

Фильм «Нелюбовь» — это история супружеской пары, которая готовится развестись. Их 12-летний сын, однажды увидев одну из гадких ссор, бесследно исчезает. Сам режиссер анонсировал фильм как очень печальный и пронзительный. И иронически добавил, что зрителям «придется пролить слезы».

Новая лента Звягинцева была снята без государственного финансирования. Это российско-французский проект: с нашей стороны участвует Non-Stop Production, от Франции — кинокомпания Why Not Productions.

Напомним, что режиссер Андрей Звягинцев известен по фильмам «Елена» (2011) и «Левиафан» (2014), который завоевал награду «Золотой глобус», приз за лучший сценарий на Каннском фестивале, а также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Читайте также: Андрей Звягинцев: «Давайте свободно говорить то, что считаем нужным!»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Жюри Каннского фестиваля возглавит Педро Альмодовар

30 самых ярких нарядов благотворительного вечера amfAR в Каннах

Премьера фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» в Каннах

Кто представляет Россию на красной дорожке Каннского кинофестиваля?

Instagram звезд: чем знаменитости занимаются вне Каннского фестиваля

Каннский кинофестиваль 2016 — церемония открытия

10 фильмов Каннского фестиваля, которые определят 2015 год

Стали известны лауреаты Каннского фестиваля-2015