В Петербурге открылся весенний сезон экскурсий по маякам

В Петербурге открывается весенний сезон экскурсий по маякам. В субботу,15 апреля организаторы покажут белый маяк, Ирбенский плавучий маяк, маяк в Ломоносове, Шепелёвский маяк, радиомаяк, а также вышку, с которой можно осмотреть окрестности.

Цена билета — 1500 рублей. В стоимость восьмичасовой экскурсии входят услуги фотографа, завтрак и поездка на автобусе от станции метро «Чёрная речка».

Всего экскурсии с такой программой будет три: еще две назначены на 7 и 20 мая.