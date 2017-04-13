В Эрмитаже изъяли сборники по истории музея из-за «секретных» фактов

В Эрмитаже изъяли сборники по истории музея из-за «секретных» фактов о музейных распродажах 1920-х – 1930-х годов, написал в своем Facebook сотрудник музея Алексей Ларионов.

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