В Госдуме предложили запретить передвижные зоопарки, цирки и дельфинарии

В Госдуме предложили запретить деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

Об инициативе рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов. Он отметил, что люди, которые зарабатывают на гастролях животных, зачастую думают только о финансовой выгоде и забывают, что должны гуманно относиться к зверям.

Кроме того, Панов подчеркнул, что дельфины и косатки даже не могут дышать воздухом в фургонах, поэтому он считает необходимым ввести запрет как минимум на передвижные дельфинарии.

Парламентарий также рассказал о возможном запрете контактных зоопарков, где от потока посетителей, духоты, яркого света животные находятся в постоянном стрессе.