Магазин «Хлеб и соль» запретил вход представителям ЛГБТ-сообщества

Магазин «Хлеб и соль» запретил вход представителям ЛГБТ-сообщества. Об этом в соцсети написал его владелец Герман Стерлигов.

Активисты ЛГБТ-группы «Выход» увидели табличку и обратились к юристам, чтобы донести информацию о разжигании ненависти и вражды до правоохранительных органов.

Напомним, что магазин «Хлеб и соль» на Смольном проспекте открылся несколько дней назад — 7 апреля. Стерлигов продает натуральные товары, которые привозит со своей слободы в Подмосковье. Стоимость килограммовой буханки хлеба здесь достигает 1 650 рублей.

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