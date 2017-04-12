Магазин «Хлеб и соль» запретил вход представителям ЛГБТ-сообщества

Активисты ЛГБТ-группы «Выход» увидели табличку и обратились к юристам, чтобы донести информацию о разжигании ненависти и вражды до правоохранительных органов.

Напомним, что магазин «Хлеб и соль» на Смольном проспекте открылся несколько дней назад — 7 апреля. Стерлигов продает натуральные товары, которые привозит со своей слободы в Подмосковье. Стоимость килограммовой буханки хлеба здесь достигает 1 650 рублей.