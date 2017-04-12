Сервис такси составил «Кодекс вежливости пассажира»

Сервис для заказа такси Uber составил «Кодекс вежливости пассажира» на основе опроса в соцсетях.

Подавляющее большинство участников — 93,7% — всегда здороваются с водителями и благодарят их за поездку. Но по другим вопросам мнения разделились: так, перекусить в такси готовы 10%, треть опрошенных спросят у водителя разрешения, а 60% дождутся более удобного случая съесть бутерброд.

Разговаривая по телефону, более половины опрошенных (57,2%) стараются говорить тихо и обтекаемо, чтобы не смущать водителя подробностями личной жизни. При этом 25,9% обсуждают личные дела свободно, а 17% вовсе отложат звонок до момента, пока не останутся в одиночестве.

Большие расхождения во мнениях продемонстрировал вопрос о том, допустимо ли слушать музыку в наушниках в присутствии водителя: 47,4% респондентов убавят громкость на случай, если водитель захочет к ним обратиться, 18,5% продолжат слушать музыку в наушниках как ни в чем не бывало, а 34,1% выключат музыку и снимут наушники.

Если поездка не понравилась пассажиру, хотя водитель не сделал ничего плохого (например, в машине был неприятный запах), половина респондентов обязательно поставят низкую оценку в приложении и/или сообщат в службу поддержки, чтобы она могла исправить ситуацию. 40,6% не будут портить рейтинг водителя, а 9,4% опрошенных не станут ставить плохую оценку, но откажутся пользоваться этим сервисом.

75% пассажиров будут односложно отвечать на вопросы разговорчивого водителя. 13% из вежливости будут поддерживать беседу, даже если им не хочется общаться. И только 12% открыто скажут водителю, что не хотят разговаривать.

Когда разговор заходит о политике и взгляды с водителем не совпадают, 51,7% пассажиров будут отвечать односложно, чтобы не поддерживать тему. При этом 40,6% вежливо предложат водителю поговорить о чем-нибудь другом, а 7,7% вступят в дискуссию.

На основании результатов опроса эксперты составили «Кодекс вежливости пассажира», который Uber предложит своим пользователям для голосования в соцсетях и поддержки инициативы.