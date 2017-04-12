Тысячи петербуржцев выстроятся в сердце на Дворцовой площади

Тысячи петербуржцев выстроятся в гигантское сердце на Дворцовой площади. Флешмоб проведет арт-группа«#Живой Петербург» в День города — 27 мая.

По плану организаторов, три тысячи участников соберутся на главной городской площади, где с помощью красных шаров, заполненных гелием, изобразят бьющееся сердце Петербурга. А в финале флэшмоба участники загадают желания и отпустят шарики.

Добавим, что подобная акция уже проходила в 2015 году. Тогда на площади собралось три тысячи человек.