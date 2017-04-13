Фестиваль Dance Open, концерты-презентации новых пластинок «СБПЧ» и Жени Любич, а также спектакль-номинант «Золотой маски» этого года «the_Marusya» – как весело провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 13 по 16 апреля
13 - 24 апреля
Новая сцена Александринского театра
С 13 по 24 апреля в Петербурге на сцене Александринского театра пройдет самый масштабный балетный фестиваль в России: неоклассика и контемпорари, совсем свежие премьеры и спектакли-легенды. В программе – спектакли Нидерландского театра танца (NDT), лучшей по версии The New York Times труппы мира , «Снежная королева» от Екатеринбургского театра и «Золушка» от Пермского театра оперы и балета.
13 апреля
20:00
ДЛТ
Каждые полгода ДЛТ устраивает показ текущих коллекций: шоу весенне-летнего сезона пройдет 13 апреля. Креативная команда ДЛТ подготовила 70 лихо стилизованных образов для женщин, мужчин и детей из хитов коллекций Balenciaga, Celine, Saint Laurent, Calvin Klein, Marni Proenza Schouler, Dolce & Gabbana, Tom Ford и других. Тема предстоящего фэшн-шоу — стритстайл 1980-х и спорт. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на нашем сайте.
13 апреля
Британский до мозга костей ромком со всеми составляющими: прелестной английской розой Джессикой Браун-Финдли («Черное зеркало», «Аббатство Даунтон»), Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скоттом, мудрым другом-наставником с фирменным чувством юмора Томом Уилкинсоном и любовно возделываем садом в сердце Лондона.
13 апреля
Фильм с Джессикой Честейн в заглавной роли по бестселлеру Дайан Акерман (книга, кстати, выходит на русском языке в конце марта). Во время Второй Мировой войны смотрители Варшавского зоопарка Ян и Антонина Жабинских укрывают в своем доме еврейские семьи. И картина, и роман основаны на реальных событиях. Впоследствии Израиль присвоил семье Жабинских титул Праведников народов мира.
13 апреля
Выпускаемый к премьере нового сезона «Твин Пикса» (хотя она и в мае) документальный фильм о знаменитом режиссере и художнике, авторе «Синего бархата» и «Малхолланд драйв». Личный монолог Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожной юности и сложном поиске своего пути в искусстве.
13 апреля
Дебютный фильм финского режиссера Юхо Куосманена, выигравший главный приз в параллельной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Боксер Олли Мяки пытается завоевать титул чемпиона мира в полулегком весе. Но на пути к триумфу появляется новое испытание — его девушка.
13 апреля
Новая картина режиссера-документалиста Сергея Лозницы, мировая премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. Фильм посвящен мемориалам Холокоста и туристической индустрии, существующей вокруг них. Зрителей снова ждут длинные общие планы-наблюдения, где каждый должен сам провести внутреннюю работу, чтобы создать свою интерпретацию.
13 апреля
Незатейливая французская комедия с Жюльет Бинош и Камилль Коттен о трудностях материнства и поиска семейных компромиссов. Инфантильная Мадо не собирается взрослеть, несмотря на то, что ей уже за 50, а ее дочери Авриль – 30. По совпадению обе женщины оказываются беременны.
13 апреля
20:00
Дом журналиста
В рамках нового цикла «Русская литература как роман» в Доме журналиста доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ Борис Аверин прочтет первую лекцию «Свадьба по Пушкину: жизнь и поэзия». Выступление будет посвящено тому, как связаны друг с другом событие личной жизни литератора и создание «Маленьких трагедий».
14 апреля
19:00
Театр имени Ленсовета
Разбираться в чеховских мотивах главный режиссер театра Ленсовета Юрий Бутусов решил с любимым соавтором – художником Александром Шишкиным-Хокусаем, с которым ставил и гротескную версию «Трех сестер», а также проверенной актерской командой из народных и заслуженных артистов – Сергея Мигицко, Ольги Муравицкой и Александра Новикова. За музыкальную часть отвечает атташе по культуре посольства Литвы, автор музыки к постановкам Някрошюса и Туминаса – Фаустас Латенас.
14 апреля
19:00
«А2»
Знаменитой арт-группе «НОМ» исполняется 30 лет. Круглую дату музыканты и художники отпразднуют не только персональной выставкой «Короли Петербурга» в музее Эрарта, но и развеселым концертом в клубе «А2», где презентуют новый юбилейный винил «Страна рок-музыка».
14 апреля
23:00
Kuznya
Финский проект Maajo начался как пара релизов хауса с семплами африканской поэзии на языке мандинка, но довольно быстро перерос в полноценный коллектив из пяти человек, сочетающий в себе электронику и живые инструменты. По словам музыкантов, ими движет страсть к балеарику, хаусу и диско, разнообразие африканской музыкальной культуры, математический расчет композиторов минимализма, наивность нью-эйджа и студийный «дабовых» музыкантов. Локальую поддержку оказывают Juravlove & Ilevin.
14 апреля
23:55
Stackenschneider
Десятая, юбилейная, вечеринка Sumeba Miyako в Stackenschneider станет настоящим праздником для музыканта проекта Eostra Максима Зайцева: он отметит свой день рождения за диджейским пультом. Продолжит вечер резидент Roots United – Shutta.
14 апреля
23:55
Mosaique
В пятницу, 14-го апреля, на вечеринку Clamp в клубе Mosaique приедет организатор ижевских вечеринок Take Your Deep, который сейчас базируется в Москве – Pasha Sigmatic. Кроме того, выступят идеолог радиошоу Deep Connection Ksky и петербургские хаус- мастера – Fanick и Velvet.
14 - 16 апреля
киноцентре «Родина»
В кинотеатре «Родина» пройдут трехдневные показы редких фильмов начала прошлого века. Все три ленты сняты «Альбатросом» - с этой студии, организованной русскими эмигрантами, и начался французский авангард.
Все ленты будут демонстрироваться впервые после реставрации. 14 апреля показ откроет историческая драма Жана Эпштейна «Лев Моголов» о приключениях восточного принца в исполнении знаменитого Ивана Мозжухина. Сопровождать немой фильм будет ансамбль солистов Международного Симфонического оркестра «Таврический». На второй день в «Родине» покажут фильм Ивана Мозжухина «Костер пылающий» под техносет от Masha Era. А завершит серию лента по пьесе Дюма «Кин, или гений и беспутство», которую снял Александр Волков. Аккомпанировать будет классический тапер.
14 апреля
20:00
Эрарта
На сцене Эрарты выступит инди-поп квартет, состоящий из харизматичной солистки Веры Мусаэлян и экс-музыкантов «Обе две». Весенние песни про самокат, море и легкость бытия они исполнят в новом для себя акустическом формате. В концерт войдут стихи, лирика, трогательные истории, а также пронзительные мелодии на трубе и контрабасе.
15 - 164 апреля
Театр имени Ленсовета
В основе спектакля Марии Романовой – русские народные сказки, где сюжет завязан на птицах. Это «Белая лебедушка», «Привередница» (более известное название «Гуси-лебеди») и «Белая уточка». Сказания соединены с живым ансамблевым пением.
15 апреля
12:00
Коренной петербуржец и профессиональный экскурсовод Дмитрий Ганопольский расскажет о синтезе искусств и ремесел вековой давности в общественных зданиях, особняках и доходных домах Петербурга. Вместе с группой гид прочтет Калевалу на стенах дома Амалии Лидваль, перечислит технические новшества грандиозного Бассейного кооператива и в орнаментальной отделке петербургской мечети укажет на черты декаданса.
15 апреля
15:00
ТРЦ «Охта Молл»
В «Охта-Молле» пройдет дискуссия представителей ведущих онлайн-СМИ. О том, на каком языке современные медиа разговаривают с аудиторией, и как меняется этот язык в нашу эпоху, расскажут издатель Meduza Илья Красильщик, главред сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк, а также co-основатель и главред «Бумаги» Кирилл Артеменко. Модерировать беседу будет теле- и радиоведущий Александр Малич.
15 - 16 апреля
Темой очередного фестиваля экскурсий местных для местных станет новая культура. В программе –прогулка по помойкам Петроградки, хип-хоп андерграунд и студия звукозаписи, веганы и современные поэты, рассказы от движений ресайклинг, фудшеринг, велосипедизации и многое другое. Полный список здесь.
14 - 16 апреля
Новая сцена Александринского театра
В конце апреля на Новой сцене Александринского театра – премьера спектакля Дмитрия Волкострелова «В прошлом году в Мариенбаде» по сценарию Алена Роб-Грийе и фильму Алена Рене. В ее преддверии готовится масштабная программа. 14 апреля о Роб-Грийе и новом романе расскажет писатель и литературовед Андрей Аствацатуров, 16 апреля о фильме Рене расскажет кинокритик Антон Долин, а после в театре покажут саму картину.
15 - 16 апреля
20:00
Новая сцена Александринского театра
Лауреат «Золотой маски», основатель театра post Дмитрий Волкострелов поставил спектакль по одному из ключевых произведений музыкального авангарда — «Я сижу в комнате» Элвина Люсье. Режиссер предоставит зрителю уникальную возможность стать не просто наблюдателем, но и активным участником и сотворцом спектакля. По словам Волкострелова, «главный герой – человеческий голос и метаморфозы, которые происходят с ним под воздействием времени и пространства».
15 апреля
20:00
«Космонавт»
Самая трепетная и нежная сердцем группа «Самое большое простое число» презентует в Петербурге новый мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!». Пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет – все, как мы мечтали.
15 апреля
20:00
Анненкирхе
В старинной лютеранской церкви Святой Анны выступит неоклассик Миша Мищенко. Музыкант и композитор исполнит свои лучшие и новые произведения, а также задействует не только привычное фортепиано, но и виолончель, скрипку и электронику.
15 апреля
21:15
киноцентр «Родина»
В киноцентре «Родина» вновь покажут на большом экране дебютную картина Джона Майкла МакДонаха, брата автора «Залечь на дно в Брюгге». Творческий почерк обоих МакДонахи похож: снова в центре внимания тихий городок, правда, на это раз на ирландском побережье.
16 - 17 апреля
19:00
Историческая сцена Мариинского театра
На премьере постановки об итальянских разборках в Нью-Йорке 1920-х (именно туда перенесено действие оперы Верди) 17 марта спел обладатель звания «Лучший бас мира» и самый востребованный в Европе и Америке российский оперный певец со времен Шаляпина Ильдар Абдразаков. Апрельский состав исполнителей пока держится в секрете, но будет не менее впечатляющим.
16 апреля
20:00
клуб «Космонавт»
После многолетнего романа с Парижем «русская француженка» Женя Любич, участница группы Nouvelle Vague представит новую пластинку, которая впервые целиком сделана в России. В качестве специальных гостей на сцену выйдут Евгения Кубынина из «Зимавсегда», Илья Разина из «Полюсов» и группа NEON LIGHTS.
16 апреля
19:00
Social Club
Поэт и певец Дмитрий Макаров выступит в Петербурге с программой «Куда ушел ваш китайчонок Ли?». Это ментальное путешествие по ХХ веку, творчеству ушедших музыкантов, а также городам и странам, которые стали частью личного мира Макарова. Он исполнит песни Эдит Пиаф, Ива Монтана, Леонарда Коэна, Булата Окуджавы, Александра Вертинского, а также золотые джазовые стандарты в сопровождении гитары и саксофона.
16 апреля
20:00
Петрикирхе
В Петрикирхе покажут спектакль-диалог с одноименным фильмом Андрея Тарковского. Три героя: Сталкер, Писатель и Профессор находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера (Борис Павлович, Александр Машанов и Женя Анисимов) играют свои версии несуществующей сцены «Сталкера». Герои рассуждают о том, нужна ли им комната для исполнения желаний и есть ли у них заветная мечта, которая заставит войти внутрь.
16 апреля
20:30
Театр «Karlsson Haus»
В рамках off-программы Форума молодых театральных продюсеров, который проходит в Петербурге с 14 по 17 апреля, будет показан спектакль «the_Marusya» костромской компании «Диалог Данс», номинант премии «Золотая Маска» 2017 (Современный танец / спектакль / женская роль (Маруся Сокольникова). Главную и единственную роль исполняет... пиар-менеджер театра: Маруся Сокольникова выходит на сцену и рассказывает о себе – как решила позаниматься танцами, еще точно не зная какими, как пришла на просмотр в школу контемпорари – и провалилась в эту танцжизнь, в работу одной из лучших трупп в стране. Она рассказывает, показывает, стоит, сидит, обживает обычный стул – и предъявляет нам фантастическую притчу о театре, его затягивающей силе, его съедающей обыденную жизнь сути.
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