14 - 16 апреля киноцентре «Родина»

Ретроспектива студии «Альбатрос»



В кинотеатре «Родина» пройдут трехдневные показы редких фильмов начала прошлого века. Все три ленты сняты «Альбатросом» - с этой студии, организованной русскими эмигрантами, и начался французский авангард.

Все ленты будут демонстрироваться впервые после реставрации. 14 апреля показ откроет историческая драма Жана Эпштейна «Лев Моголов» о приключениях восточного принца в исполнении знаменитого Ивана Мозжухина. Сопровождать немой фильм будет ансамбль солистов Международного Симфонического оркестра «Таврический». На второй день в «Родине» покажут фильм Ивана Мозжухина «Костер пылающий» под техносет от Masha Era. А завершит серию лента по пьесе Дюма «Кин, или гений и беспутство», которую снял Александр Волков. Аккомпанировать будет классический тапер.