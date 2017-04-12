«Терпите»: главный синоптики Петербурга заявил, что погода ухудшится

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook сообщил, что «сегодня была тренировка на готовность населения к похолоданию», а завтра погода будет еще хуже.

«Хорошо если Питер не засыплет, но снег и покров ждем. До выходных температура днем около 0 градусов. Терпите», — написал Колесов.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня температура будет колебаться от +2 до -1 градуса, осадков до ночи не предвидится. Днем в четверг снова пойдет снег, который к вечеру сменится дождем, температура немного поднимется: от +2 до +4 градусов.

В пятницу, 14 апреля, вечером также прогнозируют снег, а столбик термометра покажет от -2 до +1 градуса.