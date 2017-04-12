В Петербурге бесплатно покажут короткометражки из России и Германии

В кинотеатре «Мираж Синема» на Большом проспекте 20, 21 и 22 апреля бесплатно покажут короткометражные фильмы режиссеров из России и Германии.

Фестиваль пройдет перед открытием V Молодежного форума «Петербургский диалог». В программу киносмотра войдут десятки картин хронометражем 15-20 минут. Часть фильмов зрители увидят впервые – многие немецкие картины ни разу не показывались в России. А актеры и режиссеры специально приедут из Германии, чтобы представить свои работы.

Откроется фестиваль 20 апреля фильмом Аллеса «Бах в Бразилии». 23 апреля киносмотр закроет российский документальный фильм «Гимн великому городу», снятый молодыми режиссерами под руководством Сергея Дебижева.

По итогам фестиваля лучшие работы получат призы.

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