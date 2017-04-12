Вышло приложение для оплаты проезда в метро с помощью смартфона

В магазине Google Play появилось приложение «Кошелек», которое позволяет оплатить проезд в метро с помощью Android- смартфона.

В приложении нужно оформить и пополнить мобильную Транспортную карту, а затем выбрать нужный тип билета. После чего можно оплачивать проезд, приложив смартфон к турникету.

Отмечается, что сервис доступен для владельцев РСТ-смартфонов HTC линейки One, Philips Xenium W8555, Sony Xperia Z (C6603).

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