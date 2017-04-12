При теракте в петербургском метро пострадало более ста человек

Согласно последним данным, при взрыве в петербургской подземке всего пострадало 102 человека. Об этом сообщил городской комитет по социальной политике.

"По состоянию на 11 апреля 102 человека пострадали в теракте в петербургском метро. 51 человек, в том числе ребенок, находится в лечебных учреждениях", — сообщили в комитете.

В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что в данный момент на счета родственников восьми погибших перечислены 16 млн 144 тыс. рублей.

3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

По материалам «Делового Петербурга» 

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  • Автор: sobaka
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