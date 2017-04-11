Эксперимент: как улететь из Петербурга в Москву с чужим паспортом?

Вчера ночью сорвались с Efim Chernoray в Питер. Как-то внезапно купили билеты и уже через час сидели в аэропорту в ожидании своего рейса. В Петербурге, помимо замечательной погоды и друзей, в глаза бросалось, как городские власти усилили охрану города: на улицах полно полицейских, а в метро и торговых центрах могут остановить для проверки рюкзака или паспорта.

Но больше всего показухи было, конечно же, в аэропорту. В Пулково уже при входе стоят полицеские с собаками, а вместо обычного первичного контроля багажа с помощью ленты и рентген-аппарата, теперь заставляют снимать с себя все металические предметы с верхней одеждой. И даже если на вас рубашка или обычная кофта, сотрудники аэропорта просят раздеться, чтобы пройти через рамки в одной футболке. (надеюсь, что черное пятно от кофе на моей майке никого вчера не смутило. Я правда до последнего старался его скрыть).

Наблюдая за всем этим, мы решили попробовать поменяться паспортами друг с другом и улететь в Москву по чужому имени и фотографии (обратно летели разными рейсами с разницей в 15 минут). Чтобы вы понимали, у нас даже близко нет никаких родственных связей, я разница во внешности, цвете волос и 20 кг веса, заметна невооруженным взглядом.

Я беру паспорт Ефима и иду на стойку Nordwind Airlines, а Ефим идет на регистрацию Аэрофлот - Российские авиалинии и представляется мной. Через пару минут мы без проблем получаем свои билеты, встречаемся у паспортного контроля и продолжаем эксперимент. Подходим на разные стойки паспортного контроля и получаем штампы на посадочном, пока сотрудник аэропорта одной рукой зависает в телефоне, а другой ставит печать в билете.

На этапе прохождения рамок металлоискателей всех вновь заставляют повторить процедуру, которая была при входе в аэропорт. Я снимаю с себя все лишнее, включаю ноутбук, чтобы сотрудник аэропорта удостоверился, что мой MacBook – это никакая не бомба (эту процедуру вообще никогда не понимал) и встаю на какую-то современную ленту, которая сканирует все твое тело. После чего меня дополнительно осматривают, и мне уже начинает казаться, что я стою на контроле в израильском аэропорту Бен-Гурион, а не в Петербурге. Проверка пройдена. Ничего запретного не найдено.

Во время посадки на рейс документы уже никто не смотрит, и мы понимаем, что ни один сотрудник аэропорта даже не обратил внимание на то, что по двум паспортам летят совершенно разные люди.

Кажется, мы могли просто взять паспорт любой девушки и точно также улететь не то что по чужому имени, но и полу. Все-равно все пункты досмотра выполняются для создания видимости безопасности, а не реального контроля. — в Пулково Аэропорт.