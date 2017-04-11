Русский музей выпустит гид-приложение для глухих посетителей

Русский музей готовится выпустить приложение для глухих и слабослышащих посетителей. Для создания видеогида на жестовом языке необходимо собрать 1 млн. рублей.

Сборы пройдут в рамках проекта «Слышишь?», который музей запустил вместе с ресторанами «Две палочки». В 28 заведениях сети в Петербурге и Москве в апреле появится особенная позиция под названием «Победа над солнцем»: каждый гость, заказавший этот десерт, автоматически перечислит порядка 100 рублей в пользу проекта.

Компания First Line Software согласилась разработать мобильное приложение бесплатно. Кроме того, проект поддерживают известные актеры, музыканты и ученые, Всероссийское общество глухих, команда проекта кинословаря «Вижу смысл».

Создать приложение с дополненной экскурсией для людей с нарушениями слуха планируется до конца 2017 года. Также в рамках проекта «Слышишь?» пройдут благотворительные вечера на площадках Петербурга и Москвы.

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