В Петербурге создали памятник боли из человеческих зубов

Петербургская художница Марьяна Шумкова создала памятник зубной боли, используя настоящие человеческие зубы.

Горожане добровольно пожертвовали свои зубы для создания арт-объекта: в рамках акции «Зубы ради здоровья» более четырех сотен больных клыков, резцов, «шестерок» удалили за полцены с условием, что они станут частью арт-объекта.

По замыслу организаторов, памятник, созданный с использованием удаленных больных зубов, шокирует зрителей и побудит их уделять больше внимания уходу за полостью рта. «Только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена зубов», - отметила художница Марьяна Шумкова.

Сейчас скульптура находится в клинике сети «Клиника Доброго Стоматолога». Но организаторы ведут переговоры с несколькими выставочными площадками об экспонировании памятника.