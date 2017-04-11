В продаже появились православные iPhone за 199 тысяч рублей

Компания Caviar, которая специализируется на люксовой отделке гаджетов, выпустила специальную коллекцию к Пасхе. В коллекцию Credo вошли iPhone 7, посвященные молитвам «Отче Наш» и «Спаси и Сохрани». Cмартфоны были освящены в монастыре и получили благословение епископа.

Корпуса телефонов покрыли золотом и нанесли на них слова молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного» и «Отче наш». Стоимость гаджетов: от 199 тысяч рублей.

Кроме того, Caviar также выпустила умные часы Apple Watch в вариантах «Отче наш» и «Спаси и сохрани» по цене от 189 тысяч рублей.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России резко упали цены на технику Apple

Фотографы протестировали функцию «портрет» в iPhone 7 Plus

В Apple рассказали о работе над смартфоном iPhone 8

Сотни пользователей просверлили дыру для наушников в iPhone 7

Пользователи iPhone 7 Plus делятся первыми снимками с функцией «портрет»

В России начались продажи iPhone 7

10 фактов о новом iPhone 7

Тимати увидел обложку своего альбома на презентации iPhone 7