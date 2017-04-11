В продаже появились православные iPhone за 199 тысяч рублей

Компания Caviar, которая специализируется на люксовой отделке гаджетов, выпустила специальную коллекцию к Пасхе. В коллекцию Credo вошли iPhone 7, посвященные молитвам «Отче Наш» и «Спаси и Сохрани». Cмартфоны были освящены в монастыре и получили благословение епископа.