Стало известно, когда начнут работать ночные автобусы

Ночные автобусы возобновят работу с 30 апреля. Они будут ходить по традиционным пяти маршрутам, дублирующим ветки метро. На эту же дату запланировано начало сезона ночной работы и для машинистов метрополитена — поезд-челнок будет подвозить горожан со «Спортивной» до «Адмиралтейской» и обратно в ночь на пятницу и субботу с часу до 3 ночи.

Также ночные автобусы выйдут на маршруты в ночь Пасхи. Они подвезут жителей Петербурга от храмов к метро.

Как сообщает 11 апреля предприятие, транспорт пустят по маршрутам 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154 с 12 ночи до 6 утра шестнадцатого апреля. Эти автобусы подвезут горожан к станциям метро, которое будет открыто всю ночь.

Ждать наземный общественный транспорт придется по полчаса между рейсами, а оплатить поездку можно будет по разовому билету или электронному проездному.

По материалам «Фонтанки.ру» 

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