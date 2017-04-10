«Тотальный диктант» назвал самые сложные для россиян слова

Организаторы акции «Тотальный диктант» подвели итоги и назвали самые сложные для россиян слова. Ими стали «коньяк» и «стерлядь».

По мнению экспертов, участники допускали ошибку в слове «коньяк» и писали его через твердый знак потому, что в акции в основном принимали участие женщины и девушки, которые редко пьют крепкий напиток.

А слово «стерлядь» россияне писали с самыми разнообразными ошибками — вариантов было так много, что их не стали перечислять во время пресс-конференции.

Напомним, что в 2017 году «Тотальный диктант» прошел 8 апреля. Всероссийскую акцию устраивают в более чем 700 городах. Участие в диктанте добровольное и бесплатное.

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