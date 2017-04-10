У Академии Штиглица поставили гигантский валенок

К открытию международной выставки «Две академии: Вильнюс-Петербург», которая должна пройти с 12 апреля по 10 мая в стенах Государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, перед фасадом здания появился гигантский валенок.

Как рассказала автор арт-объекта, Валерия Лошак, в скором времени он, очевидно, будет установлен на подиум. При этом дожди ему не страшны: как пояснила автор, у натуральной шерсти, из которой он изготовлен, есть прекрасное свойство отталкивать воду, поэтому уже через полчаса после дождя валенок будет сухим и может без проблем дальше стоять на улице.

Валенок Валерия изготавливала в одиночку, из купленной в Гатчине шерсти, с помощью собственных запатентованных станков на 100 игл. На производство ушел месяц. Итоговые размеры валенка — 3,2 метра в высоту; 1,5 метра в длину и 2 метра в обхвате. Автор прикинула, что носить бы такой валенок смог обладатель 306-го размера ноги.

Для Валерии Лошак это уже третий валенок: первый петербуржцы могли видеть возле креативного пространства «Ткачи» осенью 2015 года (потом он переехал в Москву), а второй стал достопримечательностью деревни Верхние Мандроги.

По материалам «Фонтанки.ру»