Исследование показало, что в России любят кошек больше всех в мире

В России больше всех в мире любят кошек – в нашей стране самая большая доля владельцев котов в мире, выяснили исследователи компании Dalia Research.

Выяснилось, что у 59 % россиян дома живет как минимум один кот, а у 18 % сограждан — два или больше. Россия стала абсолютным лидером рейтинга – таких высоких показателей нет больше нигде в мире.

Отмечается, что в мире собаки в качестве домашних питомцев намного популярнее котов: 33% против 23% соответственно.

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