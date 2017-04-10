Милонов внес законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет
Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает ограничить доступ в соцсети детям до 14 лет «вне зависимости от гражданства».
Милонов уже внес в парламент законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Согласно документу, при регистрации соцсети обяжут требовать данные паспорта.
Из Пояснительной записки к законопроекту
«При пользовании социальными сетями мы ставим «под удар» нашу личную жизнь, выкладывая частную информацию. Доступными могут стать подробные анкеты, которые заполняются при регистрации, личная переписка, фотографии. Размеры этой информации увеличиваются ежечасно. Если за основу взять только открытую информацию о человеке, предварительно собрав ее со всех социальных сетей, где он зарегистрирован, можно составить довольно целостный психологический портрет личности».
Кроме того, парламентарий также хочет законодательно запретить регистрироваться в соцсетях под вымышленными именами и никнеймами. А также выступает за запрет распространения в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней.
Отметим, что 10 апреля ВЦИОМ опубликовал опрос на соответствующую тему — 62% россиян поддержали инициативу запретить социальные сети для подростков до 14 лет.
Добавим, что раннее с подобной инициативой выступали в ЗакСе Ленобласти.
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