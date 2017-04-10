Милонов внес законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

Кроме того, парламентарий также хочет законодательно запретить регистрироваться в соцсетях под вымышленными именами и никнеймами. А также выступает за запрет распространения в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней.

Отметим, что 10 апреля ВЦИОМ опубликовал опрос на соответствующую тему — 62% россиян поддержали инициативу запретить социальные сети для подростков до 14 лет.

Добавим, что раннее с подобной инициативой выступали в ЗакСе Ленобласти.