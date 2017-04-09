СМИ: Зам директора ГМЗ «Петергоф» под домашним арестом за растрату
Заместитель директора ГМЗ “Петергоф” Виктор Сорокин арестован по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ). Он обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на работы по реставрации объектов ГМЗ. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру», добавляя, что Петродворцовый суд Петербурга в пятницу, 7 марта, поместил Виктора Сорокина под домашний арест.
Видимо, от заключения под стражу Сорокина спасло заболевание, которое запрещает держать подследственного в СИЗО. Отметим, что с соответствующим ходатайством выступили следственные органы ФСБ. Ему запрещено пользоваться Интернетом, телефоном, общаться (кроме жены, медиков и близких родственников), разрешены двухчасовые прогулки. Виктор Сорокин будет находиться под домашним арестом до 7 июня этого года.
По информации «Фонтанки», дело в отношении Сорокина, возбужденное еще в октябре этого года, сейчас расследуется в рамках масштабного «дела реставраторов» (масштабное уголовное дело о коррупции в Министерстве культуры — Прим. ред.)
Добавим, что в конце марта был задержан и арестован Михаил Новиков, заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Сам Пиотровский тогда высказался, что это может быть связано со строительными проектами.
Михаил Пиотровский
об аресте своего заместителя (цитата по rg.ru)
«Все происходящее прежде всего связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется - Федеральной службой безопасности и Счетной палатой. Что касается последних событий, то хочу подчеркнуть, что у нас все-таки еще существует презумпция невиновности и комментировать все случившееся можно будет через некоторое время, когда ситуация станет яснее».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.