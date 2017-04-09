Заместитель директора ГМЗ “Петергоф” Виктор Сорокин арестован по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ). Он обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на работы по реставрации объектов ГМЗ. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру», добавляя, что Петродворцовый суд Петербурга в пятницу, 7 марта, поместил Виктора Сорокина под домашний арест.

Видимо, от заключения под стражу Сорокина спасло заболевание, которое запрещает держать подследственного в СИЗО. Отметим, что с соответствующим ходатайством выступили следственные органы ФСБ. Ему запрещено пользоваться Интернетом, телефоном, общаться (кроме жены, медиков и близких родственников), разрешены двухчасовые прогулки. Виктор Сорокин будет находиться под домашним арестом до 7 июня этого года.

По информации «Фонтанки», дело в отношении Сорокина, возбужденное еще в октябре этого года, сейчас расследуется в рамках масштабного «дела реставраторов» (масштабное уголовное дело о коррупции в Министерстве культуры — Прим. ред.)

Добавим, что в конце марта был задержан и арестован Михаил Новиков, заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Сам Пиотровский тогда высказался, что это может быть связано со строительными проектами.