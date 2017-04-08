Канал Life78 сменит название и владельца

Стало известно, что телеканал Life78 сменит название и владельца. Мы уже сообщали ранее о том, что петербургский телеканал Life78 выходит из состава группы News Media под управлением Арама Габрелянова. Договоренность между руководителями медиагруппы и Арамом Габреляновым, по данным СМИ, уже достигнута.

Сегодня у «Фонтанки.ру» появились сведения о том, что новое руководство будет состоять из представителей различных медиаструктур, среди которых – Пятый канал. Как отмечает интернет-газета, официально о смене управления сотрудникам Life78 до сих пор не объявили. Собеседник издания подчеркнул, что речь идет об очередном переформатировании, а не о закрытии канала. Коллектив обещают сохранить в том составе, который остался после сокращений в феврале этого года. Концепция вещания изменится в начале нового телевизионного сезона, в сентябре.

Добавим, что мы на сайте «Собака.ru» публиковали анонимный рассказ одного из сотрудников телеканала о причинах тотального сокращения петербургского отделения LIFE, который не смог догнать рейтинги своего предшественника, 100 ТВ.