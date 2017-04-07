В Artplay откроется лабиринт-система из танцполов

В бывшем ЦКБ Машиностроения и нынешнем пространстве Artplay завершается реновация второго этажа здания. 22 апреля здесь состоится новый эпизод серии OFF от музыкальной формации Roots United.

Пространство Artplay организаторы превратили в единую лабиринт-систему, состоящую из трех
танцполов, комнат для показа арт-объектов и зон отдыха.

На сцене Room 1 гостей ждет шоу-кейс легендарного голландского андеграунд лейбла «Creme Organization» в антураже гаагских сквот-вечеринок 90-х. Здесь выступят DJ TLR (Голландия), Marco Bernardi (Англия), Lake Haze (Португаля), Art Crime (Россия)

В пространстве Room 2 пройдет концерт Soichi Terada, который в 88-ом году открыл миру японскую хаус-музыку. Розовый неоновый свет, арт-объекты в виде новых заводских растений, а на сцене – Soichi Terada и российские артисты Ol, Sil, Kausto, Shutta, Hoopa.

Room 3 – самый маленький стейдж в эстетике первых британских рейв вечеринок. В лайнапе: Luca Lozano (Германия), DJ Normal 4 (Германия), DJ 1985, Module Werk, El (все - Россия).

Кроме того, в Artplay установят комнату оптических иллюзий Phantom Room, откроют пространство под куполом с видом на знаменитую стеклянную крышу Sphere, обставят заводские комнаты в виде гостиных Living Rooms , а также обустроят рекреационную зону и бар Open Lab.

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