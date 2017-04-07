Петербуржцы выбрали логотипом Охты большой камень
В Петербурге выбрали логотип Охты. В конкурсе победила работа дизайнера Дианы Сергиенко: большой камень, напоминающий букву «О». Арт-объект по ее проекту поставят летом у торгового центра «Охта Молл».
В конкурсе участвовало больше сотни работ. Победителя определили члены экспертного жюри, среди которых: главред журнала «Проектор» Митя Харшак, руководитель «Стрелки» Михаил Алексеевский, директор ТРЦ «ОхтаМолл» Екатерина Тимофеева и другие.
При выборе проектов эксперты обращали внимание на простоту и лаконичность, запоминаемость образа и доступность воспроизведения.
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