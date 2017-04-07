Петербуржцы выбрали логотипом Охты большой камень

В конкурсе участвовало больше сотни работ. Победителя определили члены экспертного жюри, среди которых: главред журнала «Проектор» Митя Харшак, руководитель «Стрелки» Михаил Алексеевский, директор ТРЦ «ОхтаМолл» Екатерина Тимофеева и другие.

При выборе проектов эксперты обращали внимание на простоту и лаконичность, запоминаемость образа и доступность воспроизведения.