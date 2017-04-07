Стало известно, когда включатся фонтаны Петергофа

Фонтаны Петергофа вновь начнут работать 24 апреля – сначала их запустят в тестовом режиме. А полноценное открытие пройдет спустя пару дней – 29 апреля, сообщается на сайте ГМЗ.

Ежегодная торжественная церемония открытия летнего сезона с шоу фонтанов состоится 20 мая. Струи воды будут бить в такт ритмам классической музыки, на Большом каскаде устроят костюмированное представление, а по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен. Завершат праздник фейерверк и пиротехническое шоу.

Для тех, кто не сможет посетить церемонию лично, обещают запустить онлайн-трансляцию. Веб-камера будет показывать центральный и самый впечатляющий фонтан — «Самсон, разрывающий пасть льва».

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