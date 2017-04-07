Стало известно, как изменится цена за проезд к 2020 году

В Петербурге в 2018 году готовятся установить стоимость проезда, которая не будет меняться вплоть до 2020 года, рассказал первый зампредседателя комитета по тарифам Гасан Сафаров.

Сафаров также отметил, что возможно, новая стоимость проезда даже будет ниже текущей. Однако конкретные цифры станут известны только в сентябре 2017 года – сейчас величину тарифа высчитывают в комитете.

Напомним, что с 2017 года в Петербурге жетон метро стоит 45 рублей, а билет на автобус, троллейбус или трамвай — 40 рублей.