На выходных в Петербург вернется зима. В субботу и воскресенье прогнозируются снег, дождь и низкая температура.

Так, 8 апреля ночью до раннего утра будет идти снег, который в полдень сменит дождь. Температура будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Воскресенье, 9 апреля, также начнется со снега с дождем, но в полдень осадки закончатся, а воздух прогреется до +7 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам, средняя температура этой весной будет выше нормы: на 2-4 градуса в апреле и на 1-2 градуса в мае. Но теплые дни будут чередоваться с внезапными похолоданиями.Такая изменчивая погода продлится до второй декады апреля.