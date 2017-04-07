Фотопроект: как преобразились бездомные из Петербурга

Мы рассказывали о том, как в Петербург приезжал один из лучших парикмахеров Мельбурна Насир Собани, чтобы подстричь бездомных благотворительной организации «Ночлежка». Наш друг и постоянный фотограф «Собака.ru» Алексей Костромин запечатлел этот процесс и выпустил фотопроект. С разрешения автора мы публикуем снимки. 

Григорий Свердлин, председатель «Ночлежки»

Поездку Насиру Собани в Петербург организовали наши друзья из Chop-Chop, пригласили нас поучаствовать, а мы, конечно, согласились. Подопечным об акции начали рассказывать за неделю: развесили объявления в социальной службе, куда ежедневно приходят на консультацию с нашими юристами около пятидесяти человек, говорили об этом на стоянке нашего ночного автобуса — это еще около 150 нуждающихся ежедневно. В итоге пришло людей больше, чем, увы, Насиру и ребята из барбершопа могли подстричь, но 13 человек ушли с новой прической.

Насиру общался с бездомными через переводчика, уточнял факты их биографии. И потом поделился, что его очень удивило, что у нас в стране так много людей остались на улице не в силу собственного выбора, а в результате жизненных обстоятельств. До этого он ездил по более благополучным в социальной смысле странам. В Австралии, в Америке, в Европе — там, на его взгляд, таких меньшинство».
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