Фотопроект: как преобразились бездомные из Петербурга

Григорий Свердлин, председатель «Ночлежки» Поездку Насиру Собани в Петербург организовали наши друзья из Chop-Chop, пригласили нас поучаствовать, а мы, конечно, согласились. Подопечным об акции начали рассказывать за неделю: развесили объявления в социальной службе, куда ежедневно приходят на консультацию с нашими юристами около пятидесяти человек, говорили об этом на стоянке нашего ночного автобуса — это еще около 150 нуждающихся ежедневно. В итоге пришло людей больше, чем, увы, Насиру и ребята из барбершопа могли подстричь, но 13 человек ушли с новой прической. Насиру общался с бездомными через переводчика, уточнял факты их биографии. И потом поделился, что его очень удивило, что у нас в стране так много людей остались на улице не в силу собственного выбора, а в результате жизненных обстоятельств. До этого он ездил по более благополучным в социальной смысле странам. В Австралии, в Америке, в Европе — там, на его взгляд, таких меньшинство».