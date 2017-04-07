Петербуржцы спасли истощенного тюлененка

Петербуржцы спасли тюлененка – истощенную самку на берегу залива заметила жительница Соснового Бора. Сейчас животное находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

Тюлененок стал вторым пациентом Центра в этом году. «Животное родилось около месяца назад и уже полностью перелиняло. К счастью, видимых ран и повреждений на теле мы не нашли. Однако тюлень сильно истощен и без нашей помощи не смог бы выжить», – рассказали специалисты.

Напомним, что первого тюленя в конце марта на берегу Финского залива обнаружил местный житель. Сейчас животное проходит реабилитацию.  

Зоологи отмечают, что подбирать тюленят со льда самостоятельно ни в коем случае нельзя. Не стоит даже приближаться к животным — это может их напугать. Горожанам следует позвонить по телефону горячей линии 699-23-99, описать тюленя и его точное местонахождение.

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