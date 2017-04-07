В Петербурге вчера и сегодня прошли одиночные пикеты в память жертв теракта. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. Так, на Невский проспект вышла женщина, призывающая "не позволять себе агрессии в отношении выходцев из Азии".
В Петербурге прошли одиночные пикеты в память жертв теракта
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности.
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