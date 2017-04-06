На фестиваль фантастики в Петербурге приедет автор «Игры престолов»

На Петербургскую фантастическую ассамблею в этом году приедет Джордж Мартин, автор фэнтази-романов «Песнь Льда и Огня», которые легли в основу сериала «Игра престолов».

Фантастическая ассамблея пройдет в загородном отеле «Райвола» с 18 по 21 августа. Здесь встречаются читатели, писатели, переводчики, художники, издатели и все, кто так или иначе имеет отношение к фантастическому жанру.

Добавим, что за шестилетнюю историю фестиваля его почетными гостями становились писатели Кори Доктороу, Йен Макдональд, Питер Уоттс, Аластер Рейнольдс и Ким Ньюман. Также в ассамблее принимают участие издательства «Эксмо», «АСТ», журнал «Мир фантастики» и другие. 

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