«Зенит» сыграет последний матч на «Петровском»

Матч «Зенит» – «Анжи» станет последним в сезоне-2016/17, который петербургская команда проведет на стадионе «Петровский». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Билеты на эту игру, которая состоится 8-го числа, будут стоить от 450 до 1600 рублей.

«Следующие домашние матчи «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге — в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее», – говорится в официальном заявлении «Зенита», опубликованном на сайте клуба.

Кроме того, сообщается, что следующий сезон (2017/18) «Зенит» начнет на стадионе «Санкт-Петербург-арена».

Напомним, на матче «Зенит» – «Анжи» в связи с терактом в петербургском метро будут усилены меры безопасности. В частности, на «Петровский» не будут пускать зрителей с сумками и пакетами.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. 27 февраля 2017-го на «Санкт-Петербург Арене» прошел заключительный инспекционный визит специалистов FIFA. В целом чиновники Международной футбольной ассоциации остались довольны увиденным.

Первый официальный футбольный матч стадион должен будет принять 23 апреля. Это будет игра 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал».

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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