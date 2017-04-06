В городах России сегодня, 6 апреля, проходят акции памяти жертв теракта в петербургском метро. В Москве на Манежной площади собралось более десяти тысяч человек, в Петербурге около четырех тысяч человек пришли к станции метро «Технологический институт». В соцсетях публикации с акций скрепляет хэштег #питермыстобой. Мы собрали фотографии в Instagram.
#Питермыстобой: как по всей стране проходят акции памяти погибших в теракте
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