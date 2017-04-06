Машинист отдаст собранные для него средства одной из пострадавших при теракте

Петербуржцы организовали сбор средств в благодарность машинисту Александру Каверину за профессиональные действия во время теракта 3 апреля.

Однако Александр попросил передать деньги одной из пострадавших, которая сейчас проходит лечение в институте скорой помощи имени Джанелидзе. Женщине ампутировали ногу – собранные средства пойдут на реабилитацию и покупку протеза. О какой именно сумме идет речь, Каверин уточнять не стал.

Добавим, ранее Александр Каверин получил награду «Почетный работник транспорта России». Машинист поезда, в котором взорвался смертник, принял верное решение – вывел состав из задымленного тоннеля на станцию «Технологический институт», что позволило спасти сотни людей.

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