Машинист отдаст собранные для него средства одной из пострадавших при теракте
Петербуржцы организовали сбор средств в благодарность машинисту Александру Каверину за профессиональные действия во время теракта 3 апреля.
Однако Александр попросил передать деньги одной из пострадавших, которая сейчас проходит лечение в институте скорой помощи имени Джанелидзе. Женщине ампутировали ногу – собранные средства пойдут на реабилитацию и покупку протеза. О какой именно сумме идет речь, Каверин уточнять не стал.
Добавим, ранее Александр Каверин получил награду «Почетный работник транспорта России». Машинист поезда, в котором взорвался смертник, принял верное решение – вывел состав из задымленного тоннеля на станцию «Технологический институт», что позволило спасти сотни людей.
Читайте также:
13 историй: люди, погибшие в теракте в Санкт-Петербурге
Теракт в метро: что известно о взрыве и террористе
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.