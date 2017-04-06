Активисты выяснили, какие веломаршруты быстрее метро

Движение «Велосипедизация Петербурга» вычислило, какие веломаршруты быстрее метро.

Активисты составили специальную карту, в которой показали, сколько времени занимают поездки на велосипеде между станциями: так, от «Автово» до «Московской» на двух колесах можно добраться за 12 минут, а на метро – за 23 минуты, а путь от «Василеостровской» до «Спортивной» займет шесть минут против 17 минут под землей.

Карта составлялась из расчета средней скорости движения 15 км/ч.

Добавим, что после теракта в метро «Велосипедизация Петербурга» договорилась о бесплатном велопрокате. Акция действует до конца рабочей недели — 7 апреля. Двухколесный транспорт можно будет взять на сутки в хостеле Bedandbike на Гороховой улице, 43 и в велокафе 1818 на улице Декабристов, 31.