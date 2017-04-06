Стал известен размер компенсаций пострадавшим в теракте в Петербурге. Его на брифинге назвала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. По словам политика, члены семей погибших получат денежные компенсации в размере миллиона рублей. Кроме того, получившие тяжкий вред здоровью получат от города компенсацию в 500 тыс. рублей, легкий вред - 250 тыс. рублей на человека.

Отметим также, что миллион рублей будет единоразово выплачен членам семей погибших из федерального бюджета. Пособие потерпевшим с тяжким вредом здоровью получат 400 тыс. рублей, легкого - 200 тыс. рублей. До 50 млн рублей будет выделено на эти цели.

Метрополитен Петербурга со своей стороны обещал компенсации — 2 млн 25 тыс. за погибших. Причинение вреда здоровья оценят суммой до 2 млн рублей. а вред имуществу компенсируют в пределах от 600 до 11 тыс. рублей.