Стал известен размер компенсаций пострадавшим в теракте в Петербурге

Стал известен размер компенсаций пострадавшим в теракте в Петербурге. Его на брифинге назвала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. По словам политика, члены семей погибших получат денежные компенсации в размере миллиона рублей. Кроме того, получившие тяжкий вред здоровью получат от города компенсацию в 500 тыс. рублей, легкий вред - 250 тыс. рублей на человека.

Отметим также, что миллион рублей будет единоразово выплачен членам семей погибших из федерального бюджета. Пособие потерпевшим с тяжким вредом здоровью получат 400 тыс. рублей, легкого - 200 тыс. рублей. До 50 млн рублей будет выделено на эти цели.

Метрополитен Петербурга со своей стороны обещал компенсации — 2 млн 25 тыс. за погибших. Причинение вреда здоровья оценят суммой до 2 млн рублей. а вред имуществу компенсируют в пределах от 600 до 11 тыс. рублей.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности

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  • Автор: sobaka
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