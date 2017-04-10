Неделю назад, 3 апреля, в петербургском метро произошел теракт: более пятидесяти человек были ранены, 14 погибли. Мы подробно писали о тринадцати жертвах, рассказывая истории их жизней. Четырнадцатым, как предполагает следствие, стал террорист-смертник Акбар Джалилов, который подложил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем взорвал себя на перегоне между «Сенной Площадью» и «Технологическим институтом». Полным ходом идет расследование преступления. Мы собрали все, что на данный момент известно о предполагаемом террористе.
Акбар Джалилов: что известно о предполагаемом террористе-смертнике из Петербурга?
Детство
Акбаржон (или Акбар) родился и вырос в микрорайоне Он Адыр, где проживают этнические узбеки. У него есть старшая сестра, которая по сведениям «Российской газеты» уже вышла замуж, и младший брат. В 2009 году отец Джалилова с сыновьями построили дом в Оше на юге Киргизии, куда перебралась вся семья. Акбаржон учился не очень хорошо: были как «пятерки», так и «тройки». Он увлекался киргизским языком и литературой, потом в круг его интересов вошли русский и физкультура. Его классный руководитель Фатима Кадырахунова (учила Акбарджона с 5-го по 8-ой класс в школе № 26 им. Токтогула — Прим. ред.) в комментариях журналистам не может припомнить ничего экстраординарного о Джалилове: у него не было ни странных увлечений, ни ссор с одноклассниками. Акбаржон, по ее словам, даже не отпрашивался с уроков на пятничный намаз.
Фатима Кадырахунова, классный руководитель Акбаржона
цитата по видеозаписи сайта Спутник
«Я не замечала за ним странных увлечений. В отличии от других, он не отпрашивался с уроков на пятничный намаз. Был нормальным и спокойным мальчиком. Если я спрашивала, почему он пропускал занятия или не делал домашнее задание, то у него на глазах быстро наворачивались слезы. Я до сих пор не верю, что он мог такое сделать. Мать у него домохозяйка, отец работал. На родительские собрания ходила мать — в основном, я с ней и общалась, жаловалась. Но не на поведение — он не был хулиганом — а на учебу. Он увлекался родным языком и литературой, потом русским языком и физкультурой. По ним получал «4» и «5». В 8-ом классе заинтересовался информатикой. В основном у него были «тройки» и «четверки». С одноклассниками отношения были хорошие, я не видела, чтобы он ругался с ними, да и с девушками тоже нормально общался».
Сухроб, одноклассник Акбаржона
цитата из газеты «Московский Комсомолец»
«Мы следим за историей Акбара, до сих пор не можем поверить, что он пошел на такое страшное преступление. В Оше он казался совершенно адекватным парнем, правда, нерешительным. Слабым по характеру. В драках даже ни разу не был замешен. Если начиналась какая разборка на квартале, он первым сбегал с места потасовки. Зато очень следил за своей внешностью, считался среди нас самым модным. Его семья была достаточно обеспеченной, по сравнению с остальными жителями Оша. Его родители могли позволить покупать сыну приличные вещи».
Переезд в Петербург
После 8-го класса Акбаржон бросил школу —это было в 2010 году. Тогда же после свержения президента Бакиева и прихода к власти Розы Отунбаевой в Оше и других южных областях начались массовые беспорядки. К 2011 году Акбаржон переехал в Петербург вместе с отцом, сообщает Комитет национальной безопасности Киргизии. Перед отъездом Джалилов-младший получил российское гражданство. Его отец — Джалилов-старший — является гражданином России, поэтому он обратился в российское генконсульство в Киргизии, чтобы сыну выдали российские документы.
В Петербурге, по информации «Газеты.ру», они вдвоем устроились в автомастерскую, где работали кузовщиками. Затем отец вернулся на родину к жене и детям, а Джалилов-младший остался работать в Петербурге. Позже журналистам удалось установить, что Акбаржон до марта 2017 года работал на кухне в кафе «Суши-Вок» во Всеволожске. Эту информацию подтверждает и РБК — журналистам издания удалось найти родного брата подозреваемого, 17-летнего Ахрора. Тот рассказал, что брат предлагал ему через год переехать в Петербург и работать в суши-баре из-за «хорошей зарплаты». По воспоминаниям Ахрора, он каждый месяц посылал домой 10–15 тыс. руб., а когда стал су-шефом, — 15–20 тыс. руб.
Квартира в Петербурге и обыски
Последние пару месяцев Джалилов проживал на Гражданском проспекте, 110 в панельной девятиэтажке. Выяснилось, что Акбаржон долго искал жилье и договорился с хозяйкой квартиры напрямую — чтобы избежать комиссии агентству. Заплатил только за один месяц — около 20 тысяч рублей, договорившись, что будет вносить сумму ежемесячно. В этом районе квартира за такую арендную плату выглядит как расточительство: на «Гражданке» можно найти жилье гораздо дешевле. К тому же в марте Акбаржон уже не работал.
Соседи отмечают, что Джалилов был очень тихим, никогда не включал телевизор, выглядел опрятно, при встрече всегда здоровался, улыбался, был вежлив. Другие жильцы дома сообщают, что он жил один — за месяц у него никто не был. Обычно утром он уходил, возвращался вечером.
На следующий день после теракта в дом пришли правоохранительные органы: ОМОН и следователи. По словам очевидцев, из квартиры вынесли три ящика с личными вещами подозреваемого. Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что в ходе следственных действий были обнаружены двухсторонний скотч, фольга и «другие предметы». Следствие в итоге официально подтвердило: найдены улики, указывающие на то, что Джалилов собрал взрывные устройства самостоятельно, вероятно, по инструкциям.
«Исчезновение»
Страницы Акбаржона в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» (их нашли от двух до семи штук) не выделяются ничем примечательным. Его, судя по подпискам и публикациям, интересовали спортивные автомобили, красивые девушки модельной внешность, бокс, юмор и ислам. Есть лишь одна странность — вот уже полтора года молодой человек в сети не появлялся. Страница в «Одноклассниках» последний раз была онлайн в октябре 2014 года, одна страница «ВК» обновлялась в мае 2014-го, другая – в октябре 2015-го. Что происходило с Акбаржоном эти полтора года — неизвестно. Последние исполнительные производства, заведенные судебными приставами по неуплаченным штрафам за превышение скорости, датируются 2015 годом — отмечает «Фонтанка.ру».
Об «исчезновении» Акбаржона говорит и его одноклассник Махмуд в интервью «Московскому Комсомольцу»: «Я его считал лучшим другом до тех пор, пока он не пропал на два года. Просто исчез. Внезапно. Случилось так: вчера общался нормально, а сегодня уже нет. Причем, ничего не предвещало исчезновения. Будто в один день все произошло с ним».
Родители и семья
Отец и мать Джалилова прибыли в Петербург 5 апреля — журналисты встретили их прямо в здании аэропорта. Судя по видеозаписи, опубликованной телеканалом «Дождь», репортеры пытаются задавать родителям вопросы, но те никак не комментируют реплики СМИ. Лишь один раз на вопрос матери, считает ли она своего сына виновным, женщина, не скрывая слез, отрицательно качает головой. Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что с родителями Джалилова проведена процедура опознания, они подтвердили личность своего сына.
Журналисты РБК поехали в Киргизию и выяснили у 17-летнего брата подозреваемого Ахрора, что Акбаржон в последний раз приезжал домой в февраля 2017 года. По информации родственника, брат пробыл в Оше 10-15 дней, хотел отдохнуть и вернуться в Петербург на работу. В основном сидел дома, играл в компьютерные игры, в мечеть не ходил. Он также говорил о намерении достроить пристройку к отцовскому дому и жениться.
Сообщники в Петербурге
В четверг, 5 апреля, рано утром в жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прошла спецоперация: правоохранители нашли и обезвредили взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов. Полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.
Позже стало известно о шестерых задержанных в Петербурге, которых подозревают в причастности к теракту в метро Петербурга 3 апреля.
«Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», — сказала официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.
Следственный комитет отмечает, что подозреваемые базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство».
«Фонтанка.ру» приводит их имена: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. Невский районный суд арестовал их до 2 июня.
Сообщники в Москве
Последний визит Акбаржона домой в феврале этого года отличался от предыдущих: следователей заинтересовал тот факт, что в Бишкек парень полетел не напрямую из Пулково, как делал раньше, а через московский аэропорт Домодедово, рассказала «Газета.ру». Позже Следственный комитет заявил, что по предварительным данным Джалилов перед террористическим актом совершил несколько телефонных звонков в Москву абоненту, который в свою очередь связывался с гражданином Таджикистана Содиком Ортиковым — тот работал поваром в кафе «Лесное». Позже Басманный суд Москвы заключил Ортикова под стражу до 3 июня, как подозреваемого в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга. Сам Содик, в квартире которого обнаружили оружие, отрицает вину и утверждает, что оно принадлежит не ему.
Использовали «втемную»
Источники «Интерфакса» отмечают: правоохранители рассматривают версию, что Джалилова могли использовать как «живую бомбу». У следователей вызывает сомнение поведение Акбаржона, которое не укладывается в обычные сценарии со смертниками — возможно, он не собирался сам становиться террористом-смертником. Правоохранители не исключают версию, что первоначально Джалилову нужно было лишь оставить бомбы в метро, но сообщники дистанционно привели одну из них в действие.
Газета «Деловой Петербург» внимательно изучили видео и фото с прошедшего в понедельник, 3 апреля, теракта в метро Петербурга и нашли нестыковки в официальной версии следствия. Издание отмечает крайне нелогичное поведение Джалилова и выдвигает гипотезу о том, что он мог работать с сообщником.
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