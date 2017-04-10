Акбар Джалилов: что известно о предполагаемом террористе-смертнике из Петербурга?



Переезд в Петербург

После 8-го класса Акбаржон бросил школу —это было в 2010 году. Тогда же после свержения президента Бакиева и прихода к власти Розы Отунбаевой в Оше и других южных областях начались массовые беспорядки. К 2011 году Акбаржон переехал в Петербург вместе с отцом, сообщает Комитет национальной безопасности Киргизии. Перед отъездом Джалилов-младший получил российское гражданство. Его отец — Джалилов-старший — является гражданином России, поэтому он обратился в российское генконсульство в Киргизии, чтобы сыну выдали российские документы.

В Петербурге, по информации «Газеты.ру», они вдвоем устроились в автомастерскую, где работали кузовщиками. Затем отец вернулся на родину к жене и детям, а Джалилов-младший остался работать в Петербурге. Позже журналистам удалось установить, что Акбаржон до марта 2017 года работал на кухне в кафе «Суши-Вок» во Всеволожске. Эту информацию подтверждает и РБК — журналистам издания удалось найти родного брата подозреваемого, 17-летнего Ахрора. Тот рассказал, что брат предлагал ему через год переехать в Петербург и работать в суши-баре из-за «хорошей зарплаты». По воспоминаниям Ахрора, он каждый месяц посылал домой 10–15 тыс. руб., а когда стал су-шефом, — 15–20 тыс. руб.